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11:54, 20 июня 2025Спорт

В «Миннесоте» высказались о Капризове

Генменеджер «Миннесоты» Герин: Хотим, чтобы Капризов провел у нас всю карьеру
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказался о будущем российского форварда Кирилла Капризова в команде. Его слова передает Sportsnet.

По мнению Герина, Капризову нравится в «Миннесоте» и он там «как влитой». «Очевидно, что мы любим его, он отличный игрок. Иногда такие вещи требуют времени, и вам просто нужно через это пройти, но мы хотим, чтобы Кирилл был здесь на протяжении всей своей карьеры, и мы просто через это пройдем», — заявил функционер.

Ранее Капризов подвел итоги сезона НХЛ. Форвард назвал год непростым.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

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