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12:32, 20 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили уточнение границ Балтийского моря

Депутат Климов: Важно было уточнить границы Балтики, чтобы избежать эксцессов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Уточнение территориальных границ России в Балтийском море впервые с 1985 года нужно для того, чтобы избежать любых эксцессов на сегодняшний день, так как границы устанавливались при других политических обстоятельствах. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Дело в том, что вот эти точки так называемые, которые являются ориентирами, они были установлены еще в СССР, а в советское время мы были одной большой страной — Эстония, Латвия, Литва, а Польша была страной Варшавского договора. Финляндия была нейтральной. Тогда к каким-то вопросам значение было не столь серьезное не только у нас, но и там, на Западе, чем теперь», — сказал Климов.

Сейчас реальность другая, добавил сенатор. По его словам, страны НАТО называют Балтийское море чуть ли не своим внутренним озером.

Во избежание любых эксцессов важно было установить какие-то ориентиры, чтобы потом никто ни к чему не имел претензий. То есть точность соответствующих координат, которые определены постановлением, они требуются в связи с жизненными обстоятельствами иными, чем были тогда, когда принималась еще в советское время аналогичное постановление

Андрей Климовсенатор

Ранее правительство России признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море.

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