В России сделали вывод из встречи Алаудинова с обруганным им священником

Общественник Ниц: Схиигумена Гавриилу нужно вновь разрешить проповедовать

Схиигумену Гавриилу нужно вновь разрешить проповедовать. Такой вывод из встречи священника с командиром спецназа Ахмат Апти Алаудиновым сделали общественник Михаил Ниц (Маваши) в Telegram.

19 июня Алаудинов опубликовал видео встречи с Гавриилом, на котором принес свои извинения за то, что назвал служителя Русской православной церкви «дебилом в рясе».

Ниц приветствовал встречу Алаудинова с Гавриилом, в ходе которой стороны смогли прийти к взаимопониманию. «Молодцы», — написал он. Теперь церковному руководству нужно разрешить схиигумену нужно продолжать проповедь, добавил общественник.

Конфликт между командиром «Ахмата» и священником начался после того, как Алаудинов увидел фрагмент проповеди Гавриила, где тот изобличал мусульман — ваххабитов, как пояснил священник на встрече. Несмотря на извинения, принесенные Алаудиновым после первой, резкой, реакции на слова священника, отдельные представители православной общественности отказались принимать их.

Тем временем Гавриила, возглавлявшего Сочинское подворье Валаамского монастыря, освободили от должности. Косвенно о конфликте высказался и предстоятель РПЦ патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он призвал «гнать прочь» тем, кто призывать христиан встать на борьбу с мусульманами.