Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вновь извинился перед оскорбленным им схиигуменом Гавриилом. Российский генерал встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря и объяснил причину возникшего конфликта.
Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину
Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России заметил, что недопонимание возникло из-за вырванных из контекста слов священнослужителя, однако после личной встречи конфликт был исчерпан. Он уже приносил публичные извинения схиигумену. Ранее Алаудинов писал в своих соцсетях, что не должен был называть священника «дебилом в рясе», однако добавил, что речь отца Гавриила о «неправильности» мусульманства вносит раскол в общество.
Православные активисты призвали наказать Алаудинова за оскорбление священника
Движение православных активистов «Сорок Сороков» потребовало наказать Алаудинова за оскорбление православного священнослужителя. Его захотели привлечь к уголовной ответственности.
Представители движения обратились к подписчикам с просьбой повлиять на ситуацию и донести ее до Следственного комитета России. Кроме того, после проповеди, в которой схиигумен заявил, что «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей», его отстранили от должности.
В отношении российского генерала потребовали возбудить дело по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса РФ. В «Сорок Сороков» добавили, что изначально схиигумен Гавриил выражался «в рамках правовых, этических и моральных норм».
Помимо этого, активисты выступили в защиту священнослужителя и организовали сбор подписей для восстановления его в должности.
Патриарх Кирилл призвал гнать прочь тех, кто призывает к борьбе с мусульманами
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал гнать прочь тех, кто призывает к борьбе с российскими мусульманами.
По словам предстоятеля РПЦ, любые негативные высказывания об исламе, даже если их прикрывают заботой о русской культуре, стоит считать провокацией.
У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои
Патриарх Московский и всея Руси добавил, что отношения между двумя конфессиями развиваются гармонично, а разлада между ними хотят лишь те, кто желает зла России.