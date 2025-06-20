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09:18, 20 июня 2025Россия

Алаудинов приехал к священнику, которого называл «дебилом в рясе», и извинился. Что известно о конфликте между ними?

Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом и уладил с ним конфликт
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вновь извинился перед оскорбленным им схиигуменом Гавриилом. Российский генерал встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря и объяснил причину возникшего конфликта.

Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России заметил, что недопонимание возникло из-за вырванных из контекста слов священнослужителя, однако после личной встречи конфликт был исчерпан. Он уже приносил публичные извинения схиигумену. Ранее Алаудинов писал в своих соцсетях, что не должен был называть священника «дебилом в рясе», однако добавил, что речь отца Гавриила о «неправильности» мусульманства вносит раскол в общество.

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Православные активисты призвали наказать Алаудинова за оскорбление священника

Движение православных активистов «Сорок Сороков» потребовало наказать Алаудинова за оскорбление православного священнослужителя. Его захотели привлечь к уголовной ответственности.

Представители движения обратились к подписчикам с просьбой повлиять на ситуацию и донести ее до Следственного комитета России. Кроме того, после проповеди, в которой схиигумен заявил, что «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей», его отстранили от должности.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В отношении российского генерала потребовали возбудить дело по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса РФ. В «Сорок Сороков» добавили, что изначально схиигумен Гавриил выражался «в рамках правовых, этических и моральных норм».

Помимо этого, активисты выступили в защиту священнослужителя и организовали сбор подписей для восстановления его в должности.

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Патриарх Кирилл призвал гнать прочь тех, кто призывает к борьбе с мусульманами

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал гнать прочь тех, кто призывает к борьбе с российскими мусульманами.

По словам предстоятеля РПЦ, любые негативные высказывания об исламе, даже если их прикрывают заботой о русской культуре, стоит считать провокацией.

У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои

патриарх Кириллглава Русской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси добавил, что отношения между двумя конфессиями развиваются гармонично, а разлада между ними хотят лишь те, кто желает зла России.

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