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09:41, 20 июня 2025Спорт

В Сербии пообещали бороться за возвращение российских спортсменов

Министр Попович: Сербия будет бороться за возвращение российских спортсменов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выступил в поддержку российского спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Попович пообещал бороться за возвращение российских атлетов в мировой спорт. «Когда я был на матче между ЦСКА и "Партизаном", это только укрепило мою уверенность в том, что спорт должен объединять, а не разделять. Такие встречи доказывают, насколько важны принципы взаимного уважения и равноправия для международного спортивного движения». — подчеркнул он.

В феврале 2025-го футбольные «Партизан» и ЦСКА провели товарищеский матч в Белграде. Москвичи одержали победу со счетом 2:1. Во время встречи зрители скандировали «Русские и сербы — братья навек».

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.

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