Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
1:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Черногория
3:1
Завершен
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 1-й тур
Уэльс
Сегодня
22:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 1-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:14, 22 марта 2025Спорт

Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче

Болельщики «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анна Аксенова / ПФК ЦСКА / РИА Новости

Болельщики футбольных клубов «Партизан» и ЦСКА скандировали кричалки о России и Сербии на товарищеском матче в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

После исполнения гимнов Сербии и России местные зрители начали скандировать «Русские и сербы — братья навек». Также болельщики обеих команд выкрикивали названия клубов и вывесили баннеры. Кроме того, фанатские объединения устроили файер-шоу с салютом.

ЦСКА одержал победу в этом матче. Москвичи обыграли белградцев со счетом 2:1. У армейцев голами отметились Алеррандро и Рифат Жемалетдинов. За хозяев забил Душан Йованович.

Накануне футболисты ЦСКА посетили матч баскетбольной Евролиги в Белграде (Сербия). Местные фанаты поприветствовали их скандированием «ЦСКА».

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче

    Уиткофф признал критическое положение украинских военных в Курской области

    Россиянка пострадала в результате атаки украинского БПЛА

    Солдат ВСУ снял видео бегства из Курской области

    Реактивный самолет взорвался на авиашоу в ЮАР

    Эрмитаж прокомментировал ситуацию с посетительницей в роскошном наряде

    Украину назвали «вассальным государством» американцев

    Российские военные показали уничтожение миной подвала с бойцами ВСУ

    В США предупредили украинские власти о возможном военном перевороте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше