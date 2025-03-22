Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче

Болельщики «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек»

Болельщики футбольных клубов «Партизан» и ЦСКА скандировали кричалки о России и Сербии на товарищеском матче в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

После исполнения гимнов Сербии и России местные зрители начали скандировать «Русские и сербы — братья навек». Также болельщики обеих команд выкрикивали названия клубов и вывесили баннеры. Кроме того, фанатские объединения устроили файер-шоу с салютом.

ЦСКА одержал победу в этом матче. Москвичи обыграли белградцев со счетом 2:1. У армейцев голами отметились Алеррандро и Рифат Жемалетдинов. За хозяев забил Душан Йованович.

Накануне футболисты ЦСКА посетили матч баскетбольной Евролиги в Белграде (Сербия). Местные фанаты поприветствовали их скандированием «ЦСКА».