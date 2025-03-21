Сербские баскетбольные фанаты поприветствовали футболистов ЦСКА

Фанаты поприветствовали футболистов ЦСКА на баскетбольном матче в Сербии

Футболисты московского ЦСКА посетили матч баскетбольной Евролиги в Белграде (Сербия). Об этом рассказал капитан российской команды Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале.

Футболисты пришли на игру сербского «Партизана» с турецким «Эфесом». Местные фанаты поприветствовали их скандированием «ЦСКА».

22 марта футбольные ЦСКА и «Партизан» проведут товарищеский матч. Он пройдет в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

27 февраля болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» провели акцию в поддержку России перед домашним матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Они выложили на трибунах российский флаг, а затем исполнили «Катюшу» и песню МакSим «Знаешь ли ты», которую часто поют фанаты московского «Спартака».