Загадочное послание Трампу появилось в Израиле

ТАСС: В Тель-Авиве появился билборд с призывом к Трампу «закончить работу»

На одной из улиц израильского Тель-Авива разместили большой билборд с призывом «закончить работу», обращенным к президенту Соединенных штатов Америки (США) Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента, плакат появился на востоке города. На билборде расположился портрет американского лидера на фоне флагов США с надписью: «Господин президент, закончите работу!» Плакат установили вдоль объездного шоссе на востоке Тель-Авива, которое является одной из главных транспортных развязок с высокой проходимостью.

Вероятно, такое послание было оставлено на фоне ожиданий возможного решения администрации Трампа о присоединении к израильской военной операции против Ирана.

Как сообщалось ранее, Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что решение будет принято в течение двух недель.