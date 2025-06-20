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18:56, 20 июня 2025Ценности

Звезда шоу «Уральские пельмени» раскрыла свои параметры

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юрьева рассказала, что ее талия — 67 сантиметров
Екатерина Ештокина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева раскрыла свои параметры. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя артистка разместила снимки, на одном из которых продемонстрировала фигуру в прозрачном костюме для аппаратного массажа. При этом она рассказала, что ее талия — 67 сантиметров.

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«Собираюсь чуть похудеть с помощью аппарата, который делает вакуумно-роликовый массаж. Сделали замеры: талия — 67 [сантиметров], бедра — 91, ляшечка — 55. После курса посмотрим результаты», — подчеркнула знаменитость.

Ранее в июне звезда «Холопа» рассказала о похудении на 35 килограммов после родов. Российская актриса Ольга Дибцева призналась, что во вторую беременность весила 90 килограммов.

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