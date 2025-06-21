Борис Ротенберг прокомментировал увольнение сына из СКА

Борис Ротенберг об увольнении сына Романа из хоккейного СКА: Знал, что так будет

Бизнесмен Борис Ротенберг прокомментировал увольнение сына Романа с поста главного тренера петербургского СКА. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я знал, что так будет. Это хоккей», — заявил Ротенберг. Он подчеркнул, что руководство СКА не думало о регалиях и достижениях, которые были у команды, а опирались на вылет из плей-офф Кубка Гагарина.

Об увольнении Романа Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.