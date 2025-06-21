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12:40, 21 июня 2025Спорт

Борис Ротенберг прокомментировал увольнение сына из СКА

Борис Ротенберг об увольнении сына Романа из хоккейного СКА: Знал, что так будет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Бизнесмен Борис Ротенберг прокомментировал увольнение сына Романа с поста главного тренера петербургского СКА. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я знал, что так будет. Это хоккей», — заявил Ротенберг. Он подчеркнул, что руководство СКА не думало о регалиях и достижениях, которые были у команды, а опирались на вылет из плей-офф Кубка Гагарина.

Об увольнении Романа Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.

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