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20:41, 21 июня 2025Спорт

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили из-за недопуска россиян

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили из-за недопуска России
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Dolding / Getty Images

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили из-за недопуска россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимира Филатова.

«Чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних. Следующую Европу проведем совместно в 2026 году, уже начали подбирать площадку», — заявил Филатов.

В апреле 2025 года Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Власти Молдавии, где должно было пройти континентальное первенство, заявили, что в случае приезда россиян проведение турнира будет противоречить общественным интересам и демократическим принципам.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. «Мы решительно осуждаем решение Международной федерации дзюдо (IJF) и считаем его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — говорится в заявлении украинской стороны.

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