Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 21 июня 2025Мир

Экс-сотрудник ЦРУ оценил слова Путина об Украине на ПМЭФ

Риттер: Украина должна отказаться от членства в НАТО и принять реальность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украинская сторона должна отказаться от членства в НАТО. Киеву необходимо принять реальность, частью которой является демилитаризация и денацификация, рассказал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире Sputnik.

«Россия не просит Украину сражаться до последнего украинца. Россия просто просит украинцев отразить реальность ситуации, с которой они сейчас сталкиваются», — подчеркнул он.

По словам Риттера, Украина была задумана как нейтральное государство и должна вернуться к тому, чтобы быть нейтральным государством. Таким образом, демилитаризация становится частью этой реальности, пояснил эксперт. Риттер также отметил, что Зеленский не является легитимным лидером Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что Россия не добивается капитуляции Украины. По его словам, Москва настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил о последствиях попыток ударить по теневому флоту России

    Польский театр убрал украинский флаг из-за угроз

    Бывшая порноактриса рассказала о сообщениях от 17-летнего футболиста «Барселоны»

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил слова Путина об Украине на ПМЭФ

    Над российским городом прогремело около десяти взрывов

    Мужчина в одних стрингах преследовал девушек в российском городе и попал на видео

    Трамп заявил о нежелании призывать Израиль к остановке ударов

    Запрет на покупку квартир за наличные назвали необоснованным

    Трамп назвал Ирану максимальный срок для ядерной сделки

    Глава МИД Украины отреагировал на заявления Путина о продвижении ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости