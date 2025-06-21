Путин назвал русских и украинцев одним народом

Путин ответил на вопрос, куда ВС России смогут дойти на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос, куда ВС РФ смогут дойти на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил генеральный директор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич. «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной. Он выразил готовность встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров, но подчеркнул, что на финальном документе должны быть подписи легитимных властей. До этого Владимир Зеленский заявил, что переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины.