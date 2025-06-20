Песков объяснил несогласие России на безоговорочное перемирие с Украиной

Песков: США, Британия, Франция не говорят, что прекратят поставки помощи Украине

США, Великобритания и Франция не говорят, что прекратят любые поставки помощи Киеву, поэтому Россия не согласилась на безоговорочное перемирие с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News.

«Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но США не говорят "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже. В этом и проблема», — сказал он.

По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество и она не собирается его терять.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины. Он подчеркнул, что Москва настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.