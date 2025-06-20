Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 20 июня 2025Мир

Песков объяснил несогласие России на безоговорочное перемирие с Украиной

Песков: США, Британия, Франция не говорят, что прекратят поставки помощи Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

США, Великобритания и Франция не говорят, что прекратят любые поставки помощи Киеву, поэтому Россия не согласилась на безоговорочное перемирие с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News.

«Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но США не говорят "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже. В этом и проблема», — сказал он.

По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество и она не собирается его терять.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины. Он подчеркнул, что Москва настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    В бундестаге тремя словами ответили на вопрос о восстановлении Северных потоков

    Сорвавший со стены российский флаг стример попал под уголовное дело

    Песков объяснил несогласие России на безоговорочное перемирие с Украиной

    Охотники отказались стрелять в гуляющую по улицам Вильнюса красивую медведицу

    Названы худшие трусы для женских гениталий

    В МИД назвали дискриминационным законопроект Эстонии о церквях и религиозных общинах

    Прокуратура отклонила заявление Прилучного на Муцениеце

    Туристка погрелась на солнце в Мексике и стала похожа на «укушенную осой собаку»

    Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости