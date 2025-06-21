Глава МИД Ирана заявил о планах встретиться с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что планирует встретиться с Путиным 23 июня

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистка телеканала NBC News Андреа Митчелл.

Он уточнил, что планирует сделать это во время визита в Москву 23 июня.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество России в конфликте между Израилем и Ираном. При этом он отметил, что спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем, сложно. Представитель Кремля также высказался о последствиях возможного удара США по Ирану. По его словам, Москва считает, что это неверный шаг.