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00:32, 21 июня 2025Мир

Глава МИД Ирана заявил о планах встретиться с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что планирует встретиться с Путиным 23 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mustafa Khasaf / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистка телеканала NBC News Андреа Митчелл.

Он уточнил, что планирует сделать это во время визита в Москву 23 июня.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество России в конфликте между Израилем и Ираном. При этом он отметил, что спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем, сложно. Представитель Кремля также высказался о последствиях возможного удара США по Ирану. По его словам, Москва считает, что это неверный шаг.

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