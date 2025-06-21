Известный представитель армянской диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором

Представитель армянской диаспоры в США Сасунян назвал Пашиняна диктатором

У премьера Армении Никола Пашиняна нет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), поступая таким образом, он действует как диктатор. Об этом заявил известный представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты «Калифорнийский курьер» Арут Сасунян, сообщает в субботу, 21 июня, РИА Новости.

«В церкви существуют свои 1700-летние традиции, касающиеся того, как решать вопросы с духовенством. И не дело премьер-министра заниматься этим», — отметил он, напомнив, что, согласно конституции республики, церковь отделена от государства.

Собеседник агентства полагает, что Пашинян планирует использовать церковь в своих интересах и для этого намеревается заменить католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру. Однако, такие действия являются нарушение закона, подчеркнул Сасунян.

«Он (Пашинян — прим. "Ленты.ру") очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним», — сказал представитель армянской диаспоры в США.

Противостояние премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью ранее вылилось в публичный конфликт. Глава кабмина республики обвиняет руководство ААЦ в клановости и кумовстве.

На стороне церкви выступил глава российской компании «Ташир», миллиардер Самвел Карапетян, который опубликовал пост о том, что он собирается «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». После этого армянские силовики провели у Карапетяна обыски с последующим его задержанием и обвинениями о призывах к захвату власти. Пашинян также обвинил Карапетяна во вмешательстве во внутренние дела в Армении.