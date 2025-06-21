Карпин раскритиковал «Зенит» за отношение к российским футболистам

Карпин: россияне в «Зените» в основном сидят на скамейке запасных

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин раскритиковал «Зенит» за отношение к отечественным футболистам. Об этом пишет «РБ Спорт».

«Уж кому-кому, но не "Зениту" говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке», — заявил Карпин.

Ранее в «Зените» отметили, что теперь все россияне захотят играть в «Динамо», так как московскую команду с нового сезона будет тренировать Карпин. Он же по совмещению занимает пост главного тренера сборной России.

19 июня Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Александром Тащиным на Петербургском международном экономическом форуме. «Всякую хрень там сидят эксперты и несут. Ну окей. Вы считаете, что это нормально», — заявил Карпин. Тренер добавил, что сам не хочет ходить на «Матч ТВ», а делает это только, потому что его заставляют.