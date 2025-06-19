Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тащиным

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Александром Тащиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист предложил транслировать матчи национальной команды на Первом канале вместо «Матч ТВ», отметив, что так у игр увеличится телеаудитория. Тащин с ним не согласился, добавив, что только «Матч ТВ» может позволить себе час до и час после игры транслировать студии с экспертами.

«Всякую хрень там сидят эксперты и несут. Ну окей. Вы считаете, что это нормально», — заявил Карпин. Тренер добавил, что сам не хочет ходить на «Матч ТВ», а делает это только, потому что его заставляют.

Ранее Карпин заявил о том, что в СМИ была запущена кампания против совмещения им постов в сборной России и «Динамо». По его мнению, это сделал «Матч ТВ».