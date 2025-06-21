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09:34, 21 июня 2025Спорт

Названо количество допустивших россиян на турниры видов спорта

Вице-премьер Чернышенко: Российских спортсменов допустили по 31 виду спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Сергей Сильвер / Росконгресс

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал количество видов спорта, где российские спортсмены получили допуск к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Чернышенко заявил, что отечественные атлеты получили допуск по 31 дисциплине. «То есть лед тронулся, что называется», — отметил он. По мнению политика, важно, как будет действовать новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри после вступления в должность.

Ранее министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выступил в поддержку российского спорта. Попович пообещал бороться за возвращение российских атлетов в мировой спорт.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.

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