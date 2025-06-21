Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за опасений властей Молдавии

Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за решения Молдавии

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила Федерацию кикбоксинга России (ФКР) об отстранении от участия сборной страны в чемпионате Европы, который должен пройти в Молдавии. Об этом сообщается на сайте ФКР.

Российская сторона заявила, что причиной стало решение властей Молдавии. Организаторам не понравилось, что россияне будут участвовать со своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции. «Они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России при виде наших спортсменов», — подчеркнули в ФКР.

Чемпионат Европы должен пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. WKF допустила россиян к участию в соревнованиях с государственной символикой.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. В организации сочли ситуацию политической слепотой.