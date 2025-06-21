Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
16:00 (Мск)
Александр Зверев
Галле
Александр Бублик
Сегодня
17:30 (Мск)
Карен Хачанов
Галле
Мамелоди Сандаунз
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 2-й тур
Ривер Плейт
Завтра
04:00 (Мск)
Монтеррей
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 2-й тур
14:27, 21 июня 2025Спорт

Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за опасений властей Молдавии

Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за решения Молдавии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Johnathan Ball / Shutterstock / Fotodom  

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила Федерацию кикбоксинга России (ФКР) об отстранении от участия сборной страны в чемпионате Европы, который должен пройти в Молдавии. Об этом сообщается на сайте ФКР.

Российская сторона заявила, что причиной стало решение властей Молдавии. Организаторам не понравилось, что россияне будут участвовать со своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции. «Они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России при виде наших спортсменов», — подчеркнули в ФКР.

Чемпионат Европы должен пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. WKF допустила россиян к участию в соревнованиях с государственной символикой.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. В организации сочли ситуацию политической слепотой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

    Зеленский ответил на слух об отставке премьера Шмыгаля

    Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе с Келлогом фразой «Какие люди!»

    Один из богатейших людей России рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе

    Известный актер поддержал Гогунского после слов о настроении женщин

    Врач объяснила влияние овуляции на организм женщины

    Зеленский высказался о новом раунде переговоров с Россией

    Зеленский заявил о непростом положении ВСУ на сумском направлении

    Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за опасений властей Молдавии

    Прилепин назвал «великого русского хохла» среди писателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости