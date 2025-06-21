На 91-м году ушла из жизни актриса Валентина Талызина

На 91-м году ушла из жизни великая актриса Валентина Талызина. «Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении театра. «Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — заявили в театре.

Неподражаемая учительница химии из «Большой перемены», харизматичная мастер ЖЭКа из «Афони» и подруга главной героини в «Иронии судьбы»... Эти и другие работы сделали Талызину одной из самых любимых актрис Советского Союза и настоящей звездой.

Кадр из фильма «После дождичка в четверг» (1985) Фото: Legion-Media

Героини актрисы подобны ей самой — сильные, но всякий раз несчастные в любви — одинокие, брошенные и отчаянно ждущие своего собственного счастья.

Никогда не считала годы. Ни годы не считала, ни ботоксы не считала. Ничего не считала Валентина Талызина

В личной и профессиональной жизни Валентина Талызина пережила немало драм. Совсем маленькой она наблюдала некрасивую сцену ухода отца, влюбившегося в польку, жену белого польского офицера.

Смазливая, молодая, на пятнадцать лет моложе отца... Мама каким-то образом узнала про очередное увлечение своего благоверного. Сцена, которая случилась на моих глазах, врезалась в память на всю жизнь, хотя я была четырехлетней девочкой: отец стоит на коленях, хватаясь за мамины ноги, и громко умоляет: «Ну, сделай так, чтобы я не пошел к ней!» Но мама, гордая сибирячка, удерживать мужа не стала Валентина Талызина

Кадр из фильма «Мой избранник» (1984) Фото: Mosfilm / Legion-Media

Собственная личная жизнь у Талызной тоже не задалась. За 90 лет она была в браке лишь дюжину лет. С художником Леонидом Непомнящим актриса прожила 12, как потом стало ясно, не особо счастливых лет. После ухода мужа актриса 40 дней провела в клинике неврозов.

С собственной дочерью у актрисы отношения тоже складывались непросто. Говорят, что Ксения всегда старается подчеркнуть свою непохожесть на знаменитую мать, но тоже стала актрисой.

Дочь воспитывать было непросто. Я не воспитатель, к сожалению. Актеры вообще не воспитатели. И дети актерские — это трудный вариант Валентина Талызина

Зато ее карьера была невероятной. Зрители знают и любят ее за яркие, запоминающиеся роли в «Зигзаге удачи», «Афоне», «Стариках-разбойниках», «Следствие ведут знатоки» и многих других фильмах. Всего актриса снялась более чем в ста картинах.

Первый успех в кино Талызиной принесла роль красивой общественницы Алевтины в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Позже актриса снялась в десяти картинах Рязанова, в том числе и в легендарной «Иронии судьбы…», где не только блестяще сыграла роль подруги главной героини, но и озвучила Барбару Брыльску, вытянув ее роль, а по мнению многих, и весь фильм.

Барбара Брыльска и Валентина Талызина (справа). Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) Кадр: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Хотя все могло сложиться иначе. В своих воспоминаниях Талызина писала, что Рязанов не хотел ее пробовать. Хотя на ее кандидатуре настаивали все — его ассистент по актерам и даже его жена и помощница Нина Скуйбина. Наконец на 18-й неудачной пробе он сдался и, злясь, что обращается к актрисе, как он считал, средних способностей, сказал:

Если твой голос подойдет к голосу Пугачевой, озвучивай. Я не против! Эльдар Рязанов режиссер

«Озвучкой я не занимаюсь, мне это на фиг не надо!» – подумала Талызина, но возражать Рязанову не стала.

До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины «Ирония судьбы». Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска Валентина Талызина

В январе этого года Талызина отпраздновала 90-летний юбилей

В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет. В беседе с журналистами она говорила о желании сыграть новую роль и пожаловалась, что поступающие предложения не вызывают у артистки интереса.

Работа, новая роль — об этом мечтаю Валентина Талызина

Артистка также рассказала, что хорошо отпраздновала юбилей, но не чувствует себя на этот возраст. Однако уже в марте появились сообщения о ее проблемах со здоровьем. По некоторым данным, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Ее состояние ухудшилось весной, в марте ей вызывали скорую помощь, поскольку она жаловалась на сильную тошноту и боли в теле. Сообщалось, что врачи диагностировали у Талызиной рак поджелудочной железы. Последние месяцы народная артистка проходила лечение у себя дома.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Похороны народной артистки состоятся во вторник, 24 июня. Об этом сообщил близкий друг семьи актрисы, медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман. Церемония прощания с артисткой пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице.