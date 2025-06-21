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12:25, 21 июня 2025Культура

Названы дата и место похорон Валентины Талызиной

Продюсер Дарман: Похороны Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся 24 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся в следующий вторник, 24 июня. Об этом сообщил близкий друг семьи актрисы, медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман, передает ТАСС.

«Ориентировочно похороны мы планируем 24 июня, пока решаем», — заявил Дарман и добавил, что Талызина была ему другом и наставником.

Церемония прощания с артисткой пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице, рассказал художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли.

Народная артистка России Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Состояние знаменитости ухудшилось весной, тогда врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Последние месяцы Талызина проходила лечение у себя дома.

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