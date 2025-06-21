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15:58, 21 июня 2025РоссияЭксклюзив

Юрист рассказал о первых действиях при попадании в мошенническую схему

Юрист Хаминский: При обмане мошенниками нужно действовать без промедления
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Мошенники изобрели новые изощренные схемы для хищения кодов подтверждения из СМС, необходимых для удаленного оформления микрозаймов, и в таких случаях обманутым гражданам нужно действовать без промедления, рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о новой схеме оформления микрозаймов на россиян. По данным Роскачетсва, мошенники звонят россиянам под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который нужен якобы для получения посылки.

Хаминский объяснил, что в некоторых случаях аферисты предлагают «бесплатно» продлить срок хранения якобы поступившей заказной бандероли, для чего нужно лишь подтвердить заявку кодом из СМС. На деле этот код подтверждает не продление хранения, а оформление микрозайма, уточнил он. Если вы все-таки назвали код, дальше нужно действовать без промедления, указал юрист.

«Немедленно обращайтесь в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В заявлении подробно опишите обстоятельства звонка и разговора. Правоохранители могут запросить у вашего оператора связи запись этого разговора. Эта запись станет ключевым доказательством того, что договор займа был заключен под влиянием обмана. Наличие такого доказательства позволит в судебном порядке оспорить навязанный заем и избавиться от несправедливых финансовых обязательств», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ. Так, одной из популярных уловок аферистов в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».

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