Два человека пострадали после прилета иранской ракеты по Хайфе

Shot: Два человека ранены после прилета иранской ракет по Хайфе, поврежден дом

Минимум два человек ранены после прилета иранской баллистической ракеты по Хайфе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, поисковые работы продолжаются. Жилой дом сильно поврежден. По меньшей мере, известно о десяти местах падения обломков ракет.

Ранее сообщалось, что в Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после пуска иранских ракет. На территории Израиля объявлена ракетная опасность.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский президент Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.