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14:21, 22 июня 2025Спорт

Международная федерация кикбоксинга извинилась перед российскими спортсменами

WKF извинилась перед российскими кикбоксерами за недопуск на чемпионат Европы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pressfoto / freepik

Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил Федерации кикбоксинга России (ФКР) извинения за недопуск спортсменов на чемпионат Европы в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Эксенберг заявил, что WKF недостаточно проработала вопросы организации, безопасности и дипломатического сопровождения турнира. В связи с этим было решено отменить чемпионат Европы.

В апреле 2025 года WKF разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Власти Молдавии, где должно было пройти континентальное первенство, заявили, что в случае приезда россиян проведение турнира будет противоречить общественным интересам и демократическим принципам.

Позднее стало известно, что чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних.

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