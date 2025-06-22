Международная федерация кикбоксинга извинилась перед российскими спортсменами

WKF извинилась перед российскими кикбоксерами за недопуск на чемпионат Европы

Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил Федерации кикбоксинга России (ФКР) извинения за недопуск спортсменов на чемпионат Европы в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Эксенберг заявил, что WKF недостаточно проработала вопросы организации, безопасности и дипломатического сопровождения турнира. В связи с этим было решено отменить чемпионат Европы.

В апреле 2025 года WKF разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Власти Молдавии, где должно было пройти континентальное первенство, заявили, что в случае приезда россиян проведение турнира будет противоречить общественным интересам и демократическим принципам.

Позднее стало известно, что чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних.