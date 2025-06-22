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09:36, 22 июня 2025Спорт

Сборная России по боксу разгромила сборную мира

Сборная России по боксу одержала разгромную победу над сборной мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эдуард Саввин (Россия)

Эдуард Саввин (Россия). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по боксу одержала разгромную победу над командой мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на Первом канале.

Встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу сборной России. Поединки прошли в весовых категориях до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 килограммов. В составе победителей выступали Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Александр Зырянов, Юрий Осипов и Давид Суров.

ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня.

Ранее президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры 2026 года в Италии. Кремлева расстроило то, что МОК предлагает допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.

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