Сборная России по боксу разгромила сборную мира

Сборная России по боксу одержала разгромную победу над сборной мира

Сборная России по боксу одержала разгромную победу над командой мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на Первом канале.

Встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу сборной России. Поединки прошли в весовых категориях до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 килограммов. В составе победителей выступали Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Александр Зырянов, Юрий Осипов и Давид Суров.

ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня.

Ранее президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры 2026 года в Италии. Кремлева расстроило то, что МОК предлагает допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.