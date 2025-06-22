Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Африке

РФС: Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Африке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что сборная России отказалась от участия в турнире в Африке. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов заявил, что Южноафриканское объединение национальных ассоциаций предлагало России провести товарищеские матчи с ЮАР, Мозамбиком и другими странами. Российская сторона отказалась, так как у команды были запланированы другие встречи.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.