Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Ювентус
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 2-й тур
Манчестер Сити
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
12:33, 22 июня 2025Спорт

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Африке

РФС: Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Африке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что сборная России отказалась от участия в турнире в Африке. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов заявил, что Южноафриканское объединение национальных ассоциаций предлагало России провести товарищеские матчи с ЮАР, Мозамбиком и другими странами. Российская сторона отказалась, так как у команды были запланированы другие встречи.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Ирана анонсировал встречу с Путиным после удара США

    Бузова объятиями поздравила возлюбленную Давы с рождением ребенка

    В России пассажир умер на борту самолета за полчаса до посадки

    В Иране заявили об ответе на атаки США

    МАГАТЭ прокомментировало наличие ядерного топлива на атакованных объектах Ирана

    Курсу доллара предрекли изменения на фоне удара США по ядерным объектам Ирана

    Песков объяснил слова Путина о госперевороте на Украине

    Звезда «Интернов» насобирал более 500 штрафов за нарушение ПДД

    Повреждения ядерного объекта в Иране после удара США сняли из космоса

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости