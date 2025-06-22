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13:45, 22 июня 2025Спорт

Шансы на участие российских биатлонистов в Олимпиаде оценили с учетом мнения украинцев

В IBU заявили, что шанс участия российских биатлонистов в Олимпиаде крайне низок
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Международном союзе биатлонистов (IBU) оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Vseprosport.ru.

В IBU заявили, что вероятность участия российских биатлонистов в Олимпиаде крайне низка, так как организация оказывает полную поддержку Украине и выступает на ее стороне. «В IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться», — подчеркнули представители союза.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпийских играх. «Гипотетически это как встретить динозавра на Красной площади», — посчитал он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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