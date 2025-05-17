Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпиаде-2026

Губерниев о шансах биатлонистов выступить на ОИ: Это как встретить динозавра

Телекомментатор Дмитрий Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Гипотетически это как встретить динозавра на Красной площади», — заявил журналист, добавив, что шансы на это 50 на 50.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпиаде — 2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.

