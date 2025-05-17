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10:08, 17 мая 2025Спорт

Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпиаде-2026

Губерниев о шансах биатлонистов выступить на ОИ: Это как встретить динозавра
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Телекомментатор Дмитрий Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Гипотетически это как встретить динозавра на Красной площади», — заявил журналист, добавив, что шансы на это 50 на 50.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпиаде — 2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.

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