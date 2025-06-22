У тренера сборной России по футболу нашли третью жену

У тренера вратарей сборной России по футболу Кафанова нашли третью жену

У тренера вратарей сборной России по футболу Виталия Кафанова нашли третью жену. Об этом стало известно Telegram-каналу Sport Baza.

По информации источника, когда супруга специалиста Римма Хайруллина узнала о существовании еще одной жены Марал, то обратилась в суд. Во время заседания выяснилось, что у Кафанова была еще одна жена. 65-летнюю Валентину Родину он взял в жены в 2000 году. Брак был заключен в Смоленске. Пара развелась в январе 2018 года, за несколько месяцев до заключения брака с Хайруллиной.

20 мая в распоряжении журналистов оказалось два действующих свидетельства о браке Кафанова. Тренер отказался комментировать ситуацию. По семейному кодексу многоженство в России запрещено.

65-летний Кафанов родился в Ашхабаде (Туркменская СССР). Кроме российского гражданства у него есть паспорта Туркменистана и Казахстана.