Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Ювентус
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 2-й тур
Манчестер Сити
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
11:45, 22 июня 2025Спорт

У тренера сборной России по футболу нашли третью жену

У тренера вратарей сборной России по футболу Кафанова нашли третью жену
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Виталий Кафанов

Виталий Кафанов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

У тренера вратарей сборной России по футболу Виталия Кафанова нашли третью жену. Об этом стало известно Telegram-каналу Sport Baza.

По информации источника, когда супруга специалиста Римма Хайруллина узнала о существовании еще одной жены Марал, то обратилась в суд. Во время заседания выяснилось, что у Кафанова была еще одна жена. 65-летнюю Валентину Родину он взял в жены в 2000 году. Брак был заключен в Смоленске. Пара развелась в январе 2018 года, за несколько месяцев до заключения брака с Хайруллиной.

20 мая в распоряжении журналистов оказалось два действующих свидетельства о браке Кафанова. Тренер отказался комментировать ситуацию. По семейному кодексу многоженство в России запрещено.

65-летний Кафанов родился в Ашхабаде (Туркменская СССР). Кроме российского гражданства у него есть паспорта Туркменистана и Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    У тренера сборной России по футболу нашли третью жену

    Дагестанцы стали тайно увеличивать губы по ночам

    В ЕС призвали к переговорам по Ирану

    Десятки обманутых застройщиками россиян вышли на митинг

    Россиянам назвали три опасных метода лечения солнечных ожогов

    Решение Трампа начать операцию против Ирана объяснили

    На Украине призвали реформировать ТЦК для менее шокирующей мобилизации

    Иран впервые применил ракету Kheibar Shekan при ударе по Израилю

    В Молдавии задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости