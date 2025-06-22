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15:46, 22 июня 2025Спорт

В России оценили решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу из-за недопуска страны

Генсек ФКР Филатов заявил, что для WKF важно участие россиян в чемпионате Европы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom  

Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов оценил решение Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) отменить чемпионат Европы, который должен был пройти в Молдавии, из-за недопуска россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Филатов заявил, что для руководителя Всемирной федерации кикбоксинга Фридриха Эксенберга принципиально важно участие российских спортсменов под своим флагом и с гимном во всех международных соревнованиях. Он подчеркнул, что с WKF были заключены партнерские отношения.

В апреле 2025 года Всемирная федерация кикбоксинга разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Власти Молдавии, где должно было пройти континентальное первенство, заявили, что в случае приезда россиян проведение турнира будет противоречить общественным интересам и демократическим принципам.

Позднее стало известно, что чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних.

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