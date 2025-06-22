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06:27, 22 июня 2025Россия

В Совфеде прокомментировали удары США по Ирану

Сенатор Клишас после ударов США по Ирану заявил, что необходимо укреплять ВС РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана, после которых американский президент Дональд Трамп заявил, что «настало время мира»

«Мир по американским правилам, наносить удары когда угодно и где угодно, без согласия Совбеза ООН, без объявления войны», — говорится в публикации. По словам члена Совфеда, чтобы России «выжить в таком мире», надо укреплять суверенитет, вооруженные силы и ядерный потенциал.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что конфликт может выйти из-под контроля, что грозит «катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира».

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