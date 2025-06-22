Захарова отреагировала на призыв МАГАТЭ вернуться за стол переговоров после ударов в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «вернуться за стол переговоров как можно скорее» после ударов по иранским ядерным объектам. Дипломат высказалась об этом в Telegram-канале.
«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?», — задалась вопросом она.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал Иран встать на путь мира. Он заявил, что атака Соединенных Штатов не была направлена против иранских войск и мирного населения, подчеркнув, что этот шаг разрушил ядерные амбиции Тегерана. Хегсет назвал эту военную операцию смелой и блестящей.
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. Уточнялось, что они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане.