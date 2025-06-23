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12:49, 23 июня 2025Спорт

Агент Кокорина рассказал о предложениях от российских клубов

Агент Бердышев: Две российские команды интересовались Кокориным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Тимофей Бердышев — агент российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина — рассказал Sport24 о предложениях его клиенту от российских клубов.

Бердышев отметил, что к игроку был предметный интерес от двух команд, которые он не стал раскрывать. «Но у Кокорина контракт с "Арисом". Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в "Арисе"», — заявил агент.

21 мая «Арис» объявил о продлении контракта с Кокориным. Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Кокорин защищает цвета «Ариса» с 2022 года. За это время он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 гола и сделал 17 голевых передач.

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