«Арис» продлил контракт с Кокориным

«Арис» продлил контракт с Александром Кокориным еще на один сезон

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Лимасола.

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Финансовые условия контракта не раскрываются.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Янником Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды», — говорится в заявлении клуба.

20 мая утверждалось, что «Арис» может расторгнуть контракт с Кокориным. Уточнялось, что это связано с новым вектором клуба на омоложение состава.

Кокорин защищает цвета «Ариса» с 2022 года. За это время он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 гола и сделал 17 голевых передач.