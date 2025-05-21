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09:42, 21 мая 2025Спорт

«Арис» продлил контракт с Кокориным

«Арис» продлил контракт с Александром Кокориным еще на один сезон
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Лимасола.

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Финансовые условия контракта не раскрываются.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Янником Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды», — говорится в заявлении клуба.

20 мая утверждалось, что «Арис» может расторгнуть контракт с Кокориным. Уточнялось, что это связано с новым вектором клуба на омоложение состава.

Кокорин защищает цвета «Ариса» с 2022 года. За это время он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 гола и сделал 17 голевых передач.

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