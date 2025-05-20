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13:57, 20 мая 2025Спорт

Кипрский Арис захотел избавиться от Кокорина

Кипрский «Арис» может расторгнуть контракт с россиянином Александром Кокориным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Кокорин (справа)

Александр Кокорин (справа). Фото: Alan Harvey / SNS Group via Getty Images

Кипрский «Арис» может расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным. Об этом в Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что руководство клуба меняет вектор развития и намерено сделать акцент на молодых игроках. Контракт 34-летнего нападающего с командой действует до 2026 года. При этом «Арис» рассматривает возможность расторгнуть соглашение уже летом.

Кокорин защищает цвета «Ариса» с 2022 года. За это время он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 гола. Вместе с командой россиянин становился чемпионом Кипра и признавался лучшим игроком местного чемпионата.

В январе 2025-го Кокорин назвал Российскую премьер-лигу говном. Он посчитал, что уровень чемпионата упал еще в 2019 году, а после отъезда качественных иностранных игроков стал еще ниже. После этого нападающий подвергся критике.

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