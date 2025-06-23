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17:31, 23 июня 2025Экономика

Трамп потребовал от чиновников обеспечить рост добычи нефти в США

Трамп потребовал от Минэнерго США заставить нефтяные компании увеличить бурение
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Eli Hartman / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от Минэнерго США заставить американские нефтяные компании увеличить добычу нефти, для чего необходимо нарастить объемы бурения. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает РБК.

Глава Белого дома захотел, чтобы исполнение приказа началось немедленно. В предыдущем сообщении он призвал держать цены на нефть низкими. К кому именно обращено это сообщение, не уточнялось.

На фоне начала операции Израиля против Ирана, целью которой является остановка ядерной программы Исламской Республики, цены на нефть взлетели до максимумов с начала года. В минувшие выходные к ударам по иранским объектам присоединились США, после чего парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива.

Такое решение еще не означает неизбежность выхода конфликта на новую стадию, но если Тегеран выполнит угрозу, то мировой рынок может лишиться 20 процентов объемов нефти. Такая ситуация, по оценкам экспертов, приведет к быстрому росту нефтяных котировок на десятки процентов.

Лозунг Drill, baby, drill («Бури, детка, бури») Трамп использовал в самом начале своего второго срока. Он хотел, чтобы нефтяные компании дополнительно увеличили добычу, что приведет к падению цен на нефть. Однако во втором квартале бурение, от которого зависит добыча, перешло к сокращению, потому что при низких ценах эксплуатация ряда месторождений в США становится нерентабельной.

Трамп ни разу не объяснял, что должно заставить энергетические компании наращивать убыточную добычу нефти, при этом американское законодательство не позволяет ему контролировать процесс. Вместе с тем он одобрял решение Саудовской Аравии наращивать добычу через увеличение квот ОПЕК+, хотя таким образом Эр-Рияд пытается вернуть свою долю рынка за счет США.

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