Трамп призвал удерживать цены на нефть на фоне конфликта с Ираном

На фоне конфликта с Ираном президент США Дональд ТРамп призвал мировое сообщество не допускать роста цен на нефть. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth social.
Глава государства отреагировал на рост нефтяных цен в связи с ударами США и Израиля по Ирану.
«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», — заявил Трамп.
Американский лидер также снова велел Минэнерго США увеличить добычу нефти словами: «БУРИ, ДЕТКА, БУРИ!!!» — и потребовал исполнить приказ сейчас же.
В ночь на воскресенье, 22 июня Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских Военно-воздушных сил (ВВС) стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Представители Белого дома заявили, что операция носит единоразовый характер.
За короткий промежуток времени нефти Brent достигла 81,4 доллара за баррель.
В ответ на удары США Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу. Тегеран намерен полностью перекрыть движение нефтяных танкеров на данном участке.