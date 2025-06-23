Трамп призвал удерживать цены на нефть на фоне конфликта с Ираном

Трамп: держите цены на нефть низкими и не играйте на руку врагу

На фоне конфликта с Ираном президент США Дональд ТРамп призвал мировое сообщество не допускать роста цен на нефть. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth social.

Глава государства отреагировал на рост нефтяных цен в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», — заявил Трамп.

Американский лидер также снова велел Минэнерго США увеличить добычу нефти словами: «БУРИ, ДЕТКА, БУРИ!!!» — и потребовал исполнить приказ сейчас же.

В ночь на воскресенье, 22 июня Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских Военно-воздушных сил (ВВС) стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Представители Белого дома заявили, что операция носит единоразовый характер.

За короткий промежуток времени нефти Brent достигла 81,4 доллара за баррель.

В ответ на удары США Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу. Тегеран намерен полностью перекрыть движение нефтяных танкеров на данном участке.