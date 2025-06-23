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12:07, 23 июня 2025Спорт

Гашек возмутился появлением российских флагов на чемпионском параде «Флориды»

Гашек о российских флагах на чемпионском параде «Флориды»: Это бесчеловечно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr Josek / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек возмутился появлением российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флорида Пантерс» в Кубке Стэнли. Он высказался в своем аккаунте в соцсети X.

Он в очередной раз назвал происходящее рекламой действий российского политического руководства. «Мы все должны сделать все возможное, чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ, которые стоят жизни людям», — заявил Гашек.

Чемпионский парад «Флориды» прошел 22 июня. Российский вратарь команды Сергей Бобровский и его соотечественник — защитник Дмитрий Куликовнадели на мероприятие российские флаги.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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