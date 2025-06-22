Бобровский надел российский флаг на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли

Бобровский надел российский флаг на парад в честь победы в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский надел национальный флаг на чемпионский парад в честь победы команды в Кубке Стэнли. Видео с парада в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал россиянин Максим Иванов, который работает в клубе тренером по развитию навыков.

Парад проходит в Форт-Лодердейле. Несколько открытых автобусов с игроками, тренерами и их семьями двигаются по центру города.

В прошлом году Бобровский также появился с флагом России на чемпионском параде НХЛ. Церемония чествования команды после победы в Кубке Стэнли прошла 30 июня.

Помимо Бобровского, за «Флориду» играет еще один россиянин — защитник Дмитрий Куликов. При этом по решению НХЛ они не смогут привезти Кубок Стэнли на родину.