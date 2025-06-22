Фетисов оценил запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Депутат Фетисов раскритиковал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил запрет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) привозить Кубок Стэнли в Россию. Его слова приводит aif.ru.

Фетисов раскритиковал принятое решение. «Мне непонятно, почему наши ребята, завоевавшие Кубок, не могут привезти его в Россию», — заявил он.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2.

В составе победителей выступили двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Россияне завоевали трофей в рекордный десятый раз подряд. При этом по решению они не смогут привезти кубок на родину.