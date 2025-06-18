Россияне выиграли Кубок Стэнли в рекордный раз

Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятый раз подряд

Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятый раз подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале 2025 года «Флорида Пантерс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» (4-2 в серии). В составе команды обладателями титула стали двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Россияне продолжили рекордную серию побед в Кубках Стэнли до десяти сезонов. В последний раз отечественные хоккеисты не смогли взять трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

Российские игроки продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.