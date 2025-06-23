Генсек РФС назвал последствия антироссийской пропаганды для украинского футбола

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал последствия антироссийской пропаганды для украинского футбола. Его слова приводит РИА Новости.
Митрофанов счел, что излишняя активность помешала украинскому кандидату избраться в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Им нужно заниматься развитием футбола в своей стране, а не смотреть, что происходит у соседей», — заявил он.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов.
В сентябре прошлого года стало известно, что больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент УАФ Андрей Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.