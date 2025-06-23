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14:24, 23 июня 2025Экономика

Глава МВФ оценила влияние ударов по Ирану на мировую экономику

Георгиева: Удары США по Ирану могут повлиять на экономику не только в энергетике
Дмитрий Воронин
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что удары США по Ирану могут оказать влияние на мировую экономику за пределами одних только энергетических рынков. Такая оценка прозвучала в ее интервью Bloomberg.

«Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными», — отметила Георгиева, указав, что возможны «вторичные и третичные последствия», весь комплекс которых способен привести к снижению прогнозов глобального роста в сторону снижения.

Глава МВФ уточнила, что следит за тем, не возникнут ли перебои с поставками энергоносителей на фоне событий на Ближнем Востоке и отметила, что «молится, чтобы этого не произошло».

Ожидания ответа Ирана на действия США, присоединившихся к Израилю в его попытках при помощи атак помешать ядерной программе Тегерана, в сфере экономики сводятся прежде всего к вопросу о том, решатся ли в стране перекрыть Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мировых поставок нефти. По мнению авторов Telegram-канала MMI, вероятность этого сейчас не слишком велика, но трудности с поставками углеводородов в указанном направлении вполне возможны.

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