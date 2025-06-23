Глава СБУ раскрыл детали операции Киева с атакой на российские аэродромы

В операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», направленной против российских аэродромов, были задействованы 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает украинское агентство УНИАН.
По словам Малюка, Киев применил для данной атаки прожигающие металл дроны. Он добавил, что СБУ вместе с тем использовала в операции «отдельные элементы для связи».
Ранее детали операции по атаке Киева на российские аэродромы раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что водители грузовиков с дронами не знали об операции СБУ.
Беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы 1 июня. В том числе были атакованы Мурманская и Рязанская области.