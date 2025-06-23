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16:21, 23 июня 2025Бывший СССР

Глава СБУ раскрыл детали операции Киева с атакой на российские аэродромы

Малюк: Для операции «Паутина» СБУ задействовала 117 прожигающих металл БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

В операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», направленной против российских аэродромов, были задействованы 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает украинское агентство УНИАН.

По словам Малюка, Киев применил для данной атаки прожигающие металл дроны. Он добавил, что СБУ вместе с тем использовала в операции «отдельные элементы для связи».

Ранее детали операции по атаке Киева на российские аэродромы раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что водители грузовиков с дронами не знали об операции СБУ.

Беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы 1 июня. В том числе были атакованы Мурманская и Рязанская области.

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