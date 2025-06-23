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16:26, 23 июня 2025Бывший СССР

Глава СБУ рассказал о создателях дронов для операции «Паутина»

Глава СБУ Малюк: Создатели и перевозчики БПЛА для «Паутины» не знали об их цели
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Создатели и перевозчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использованных в операции «Паутина», не знали об их предназначении. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает УНИАН.

По его словам, каждый участник операции отвечал за свое направление работы, не зная о работе других. При этом, добавил он, для операции были отобраны лучшие операторы дронов, каждому из них был назначен определенный российский самолет для атаки. У каждого из них, как и у самого Малюка, был макет местности, учитывавший рельеф местности и местоположение «мобильных домиков» с беспилотниками.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией. «Конфликты не выигрываются пиар-акциями, они выигрываются прямым уничтожением армии противника. Это просто не поможет», — сказал он, добавив, что Российская армия продолжает наступление на фронте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал цель операции «Паутина». По его словам, она заключалась в том, чтобы заставить Россию почувствовать потери.

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