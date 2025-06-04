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05:05, 4 июня 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атаки на российские аэродромы являются пиар-акций, которые никак не помогут Украине на фронте, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

«Конфликты не выигрываются пиар-акциями, они выигрываются прямым уничтожением армии противника. Это просто не поможет», — сказал он, добавив, что российская армия продолжает наступать на фронте.

1 июня Киев провел операцию под кодовым названием «Паутина». Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

По данным Министерства обороны России, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях.

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