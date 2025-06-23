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19:47, 23 июня 2025Экономика

Город в российском регионе поплыл из-за дождя

Ливень затопил дороги в Волгодонске
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Волгодонске Ростовской области ливень буквально затопил проезжую часть, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По словам местных жителей, сильнее всего затопило Лазоревый проспект, а также улицы Ленина и Горького.

Ранее жителей поселков у рек Чемчуко, Чегдомын и Ургал-1 Хабаровского края начали эвакуировать из-за паводка. Из-за выхода рек из берегов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Верхнебуреинском районе. Некоторые местные жители отказываются покидать дома.

Также ливни ранее обрушились на Москву. На одной из улиц автомобилям пришлось буквально рассекать воду.

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