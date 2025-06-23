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15:00, 23 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали гибель начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

Чепа: Против погубивших военного под Суджей нужно принимать суровые действия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Против мародеров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции из Суджанского района Курской области Алексея Жарова, необходимо принимать самые суровые действия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Против таких людей необходимо самым суровым образом принимать действия в соответствии с законом», — заявил Чепа.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн сообщил, что подозреваемые в убийстве Жарова задержаны. По его словам, военный с позывным Жара служил сначала в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах, помогая оставшимся в них местным жителям.

Хинштейн назвал поступок Жарова, которого лишили жизни при попытке задержать мародеров, примером преданности и истинного патриотизма.

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