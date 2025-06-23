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13:40, 23 июня 2025Россия

Хинштейн раскрыл подробности гибели начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

Хинштейн: Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Жарова задержаны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции из Суджанского района Курской области Алексея Жарова задержаны. Подробности о его гибели раскрыл временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, военный с позывным Жара служил сначала в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах, помогая оставшимся в них местным жителям.

Хинштейн назвал поступок Жарова, которого лишили жизни при попытке задержать мародеров, примером преданности и истинного патриотизма. «Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — написал врио губернатора.

Чиновник принес соболезнования родным и близким Жары, а также заверил, что власти окажут им всю необходимую помощь.

О смерти начальника военной полиции Жарова стало известно 23 июня. Количество задержанных в связи с этим мародеров и другие подробности дела пока не раскрываются.

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